Raser und Betrunkene beim VW-Pfingsttreffen Litten

Die Polizei hat zum VW-Pfingsttreffen am Sonntag 355 Autos am Flugplatz Litten kontrolliert. Dabei stellten die Beamten rund 125 Ordnungswidrigkeiten fest. 14 Strafverfahren wurden eingeleitet, davon waren neun Verkehrsvergehen, wie Trunkenheit im Verkehr, fahrlässige Körperverletzung in Verbindung mit der Verursachung eines Verkehrsunfalls. Am Sonntag wurden rings um den Veranstaltungsbereich des Fluplatzes Litten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Laut Polizei wurden dabei 5.034 Fahrzeuge gemessen. Dabei kam es zu in 108 Fällen Geschwindigkeitsüberschreitungen.