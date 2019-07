Das Landratsamt Bautzen hat die Wahl der Ortschaftsräte in Schirgiswalde-Kirschau für ungültig erklärt. Das berichtet am Montag "Die Sächsische Zeitung". Demnach war die Aufstellung der Kandidaten für den 26. Mai fehlerhaft gewesen.

Laut Kreisbehörde haben bei der Aufstellung der Bewerber für die Wahlvorschläge der beiden Wählervereinigungen "Freie Wähler Schirgiswalde-Kirschau" und "Gemeinsam für Schirgiswalde-Kirschau" Personen an der Abstimmung teilgenommen, die in den jeweiligen Ortschaften nicht wahlberechtigt waren. Nun müssen die 3.500 Wahlberechtigten ihre Ortschaftsräte für Schirgiswalde-Kirschau neu bestimmen. Das soll zugleich mit der Landtagswahl am 1. September geschehen.