29.05.2019 | 13:20 Uhr AfD kann bei sorbischen Wählern kaum punkten

Hauptinhalt

Je weiter man in Sachsen ostwärts fährt, desto stärker wird die AfD. In zwei Landkreisen in Sachsen hat die AfD die meisten Stimmen bekommen: im Landkreis Görlitz und im Landkreis Bautzen. Dies sind Regionen, in denen auch viele Sorben leben. Wie schätzen die Bewohner dort das Wahlergebnis ein? Machen sie sich Sorgen vor fremdenfeindlichen Haltungen oder finden sie die regierungskritische Haltung der AfD eher gut?