Mehrere Feuerwehren sind am Sonntagmorgen im Landkreis Bautzen zu einem Waldbrand ausgerückt. Nach Angaben eines Reporters brannte unweit der B96 bei Zescha der Bewuchs des Waldbodens auf rund 100 Quadratmetern. Bei dem rund einstündigen Einsatz gelang es den Einsatzkräften, einen größeren Waldbrand zu verhindern. Am Vormittag waren die Feuerwehrleute noch damit beschäftigt, Glutnester ausfindig zu machen und zu löschen.



Personen kamen nicht zu Schaden. Was zu dem Brand geführt hat, ist bislang unklar.