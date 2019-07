Die Waldbrandgefahr in den Oberlausitzer Wäldern steigt rapide an. Frances Lein vom Landratsamt Bautzen sagte MDR SACHSEN, die Lage sei wieder "sehr angespannt" - vor allem in Wäldern mit vermehrtem Kiefernbewuchs. Am Montag habe man die Waldbrandgefahrenstufe 2 festgelegt und bereits Dienstagfrüh in Teilen des Kreises auf die Stufe 3 erhöht. Mit jedem weiteren Tag werde sie voraussichtlich um eine weitere Stufe steigen, somit wird für Donnerstag erneut die höchste Stufe 5 erwartet.



Laut Angaben von Sachsenforst am Dienstagmorgen gilt auch in den Regionen Nordsachsen, Erzgebirge und Sächsische Schweiz sowie in den Kreisen Meißen, Mittelsachsen, Görlitz und Leipzig und in den Stadtgebieten von Leipzig und Chemnitz die Warnstufe 3.