Brandenburg und Sachsen wollen eine länderübergreifende Wache der Wasserschutzpolizei einrichten. Deren Sitz soll am Wasserwanderrastplatz an der Südböschung des Geierswalder Sees sein.

Am Donnerstag beschloss der Zweckverband Lausitzer Seenland in Torno bei Lauta den Abschluss eines Mietvertrages für die gemeinsame Wache. Der Mietvertrag sei zunächst auf 15 Jahre befristet, sagte Daniel Just, Geschäftsführer des Zweckverbandes. Die Wache der Wasserschutzpolizei soll ins Obergeschoss des noch zu errichtenden Servicegebäudes am Rastplatz einziehen.