Annalena Schmidt: Ich werde näher an meine Arbeitsstelle ziehen. Freunde und Stadtratskollegen wussten Bescheid. Es stand auch schon länger fest. Meine befristete Stelle in Bautzen war im Sommer 2018 ausgelaufen, wurde dann noch verlängert. Das lief parallel zur Stadtratswahl voriges Jahr. Dann wurde ich als Parteilose für die Grünen gewählt und blieb in Bautzen. Ich hatte schon befürchtet, dass es schwierig werden würde, einen neuen Job in Bautzen zu finden. Seit Jahresanfang arbeite ich in der politischen Bildung für die Diakonie in Radebeul. Dahin pendele ich mit der Bahn. Pro Strecke sind das eine Stunde und vierzig Minuten Fahrtzeit – wenn es gut läuft. Drei, vier Stunden Pendeln am Tag bringt es auf Dauer nicht. Am Ende habe ich meine Freizeit im Zug verbracht und hatte kaum noch Zeit für den Stadtrat. Es ist ein guter Zeitpunkt zu gehen.

Ich freue mich darauf, nicht mehr so weit pendeln zu müssen und in etwas größerer Anonymität leben zu können. In den vergangenen Jahren habe ich in Bautzen alles erlebt - von persönlichen Anfeindungen bis zu Morddrohungen. Es war unangenehm, jeden Tag am Briefkasten nachzusehen, welche Nazi-Aufkleber wieder darauf klebten. Es wird sicherlich Gruppen geben, die sich freuen und sagen, ‚wie gut, dass die weg ist‘. Ich bleibe mit vielen Menschen in Bautzen befreundet und werde mich auch weiterhin nicht erschüttern lassen. Zehn Jahre lang habe ich zur Shoa und zu nationalsozialistischen Gewaltverbrechen geforscht. Ich möchte nicht, dass so etwas jemals wieder passiert. Deshalb habe ich mich in Bautzen engagiert. Auch weil wir mittlerweile eine Partei im Bundestag sitzen haben, deren Strukturen und Sprache denen der NSDAP ähneln, die extrem rechtsextreme Ansichten vertritt.

Marktplatz und Rathaus von Bautzen. Bildrechte: IMAGO/Rainer Weisflog Ich wünsche mir, dass mehr Menschen den Mund aufmachen, wenn es um politische Themen geht. Die Stadtgesellschaft ist sehr engagiert, aber wenn es darum geht, klar Stellung zu beziehen, sind es plötzlich sehr wenige Menschen. In der Verschwörungs- und Reichsbürgerszene sind einflussreiche Menschen der Stadt aktiv. Sehr lange konnte hier eine Szene gedeihen und sich das Gedankengut ausbreiten. Gerade, da in der Corona-Krise Verschwörungsideologien überall verbreitet werden und dies entsprechend medial thematisiert wird, hoffe ich, dass auch in Bautzen mehr Menschen erkennen und ansprechen, dass das ein wirkliches Problem ist.

Sich für Vielfalt und Demokratie und gegen Rassismus in der Provinz einzusetzen, ist etwas deutlich anderes als in einer multikulturellen Uni-Großstadt. Man muss den Menschen unbedingt den Rücken stärken, die sich dafür einsetzen. Ich wollte immer auch Mut machen, dass sich Menschen äußern, die bislang leise waren oder sich nicht gleich trauen, etwas zu sagen, aber nicht mit Extremismus, Rassismus und Ausgrenzung einverstanden sind.