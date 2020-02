Am Sonnabend hat in Wittichenau bei Hoyerswerda der Weiberfaschingsumzug zur 314. Saison stattgefunden. 103 Gruppen waren zu Fuß durch die Stadt unterwegs. Insgesamt präsentierten rund 1.000 Frauen ihre bunten Kostüme. Damit war die Teilnehmerzahl laut Umzugsleitung ein neuer Rekord. Ohne Männer wurde danach in der Sporthalle und in extra geöffneten Bars gefeiert. Die meisten der Frauen werden am Montag auch am Rosenmontagsumzug teilnehmen.