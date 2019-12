Weihnachten in der Lausitz ist eine wunderbare Zeit mit uralten Bräuchen, ist heimelig und vertraut, manchmal aber auch ungewohnt und einmalig. Das MDR FERNSEHEN begleitet die Familien des Dorfes Zeißig im Norden der Oberlausitz durch die Advents- und Weihnachtszeit, erzählt von der Vorbereitung und Durchführung des Weihnachtsmarktes, von den Bräuchen rund um Heiligen Abend mit Lausitzer Kartoffelsalat und den alten Weihnachtsliedern. Zentrum des Ortes ist der Zeißig-Hof, ein altes sorbisches Bauerngehöft, in dem der Heimatverein seinen Sitz hat. Hier rührt der junge Hobbybäcker Nico Thäle den Teig für seinen leckeren Lausitzer Quarkstollen an. 60 Stück für die Familien der Dorfaue muss er in diesem Jahr backen. Währenddessen ist der Vereinschef Hans Groba mit seinen Männern unterwegs, um den Weihnachtsbaum für die Dorfaue zu organisieren. Die ganze Dokumentation gibt es am Heiligabend um 19 Uhr im MDR FERNSEHEN oder schon jetzt hier: