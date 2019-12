Manuela Schmidt: Da arrangiert man sich in der Familie. Meine Kinder kennen das ja von Anfang an, dass ich in Schichten arbeite. Auch mein Mann war viele Jahre Schichtarbeiter, da haben wir uns sowieso immer reinteilen müssen. Meine Familie hat also über die Jahre damit leben gelernt.

Manche der älteren Patienten sind, glaube ich, gar nicht so böse, dass sie über die Weihnachtsfeiertage da sind, weil viele gerade hier in Hoyerswerda in ihren Wohnungen alleine wohnen. Wir erleben viele Patienten, die zwar Kinder haben, die aber weit weg wohnen und dann eben nicht so präsent sind. Von daher sind diese Patienten eigentlich gar nicht so traurig und bleiben die Tage bei uns.



Natürlich gibt es auch andere, die dann wirklich noch am Tag vor Heiligabend drauf drängen, dass sie nach Hause gehen können. Und dann schauen eigentlich unsere Ärzte immer, dass man das möglich macht, damit sie Weihnachten mit der Familie feiern können.