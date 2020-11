Weihnachtsmänner finden Familien nicht einfach im Telefonbuch. Das weiß auch Matthias Greth, seines Zeichens selbst Weihnachtsmann aus Leidenschaft. Seit mehr als 20 Jahren ist er in Bischofswerda am Heiligen Abend mit Geschenkesack und Rute unterwegs. Manchmal hat er zu viele oder zu kurzfristige Anfragen von Familien, die er gerne an Weihnachtsmannkollegen weitervermitteln würde. Doch die sind eben schwer zu finden.