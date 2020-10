Der Wenzelsmarkt in Bautzen soll in diesem Jahr auf dem Schützenplatz und nicht in der Altstadt veranstaltet werden. Auf dem Schützenplatz lasse sich das Hygienekonzept besser umsetzen, teilte die Stadtverwaltung mit. Der Platz sei weitläufiger als die eng bebaute Altstadt. Abstände lassen sich so besser einhalten, erklärt Andreas Hennig vom städtischen Kulturbüro. Außerdem könnten auf dem Schützenplatz die Besucherströme vergleichsweise einfach erfasst werden.