Seit 20 Jahren wird die Südumfahrung Bautzens immer wieder diskutiert. Die rund sechs Kilometer lange Trasse soll vom Kreisverkehr in Dreistern über Grubschütz und Doberschau bis nach Ebendörfel verlaufen. Dort soll sie in die B96 münden. So steht es im Verkehrswegeplan 2025 des Freistaates, so hat es die Staatsregierung nach einer erneuten Überprüfung in diesem Jahr noch einmal bestätigt: Die Südumfahrung soll kommen, rund 25 Millionen Euro sind dafür veranschlagt. Ende des Jahres soll das Planfeststellungsverfahren anlaufen.

Neue Trasse für besseren Anschluss ans Oberland

Die neue Verbindung sei wichtig, damit die Region den Anschluss nicht verliere, sagen die Befürworter der Pläne. Vor allem die Bautzener CDU mit Landrat Michael Harig und dem CDU-Landtagsabgeordneten Marko Schiemann setzen sich für die Südumfahrung ein. Man brauche zum einen eine schnelle Verbindungen ins Oberland, sagt Schiemann. Zum anderen werde der städtische Verkehr in Bautzen entlastet.

Kritiker: Zu starker Eingriff in Naturschutzgebiet

Noch fließt die Spree bei Grubschütz in aller Ruhe in ihrem Bett. In ein paar Jahren könnte eine Straßenbrücke über den Fluss führen. Die betroffenen Anwohner in Grubschütz sehen die Pläne für die neue Verbindung dagegen sehr kritisch. Inzwischen hat sich auch eine Bürgerinitiative gegründet, die sich gegen die Südumfahrung wehren will.



Laut ihren Berechnungen liegt die Zeitersparnis, um vom Oberland über die neue Trasse auf die Autobahn zu kommen, bei gerade einmal zwei Minuten, sagt der Grubschützer Robert Matschie. "Der nächste Punkt ist, dass hier das Spreetal als Naherholungsgebiet und als wichtiges Naturschutzgebiet sehr stark in Mitleidenschaft gezogen werden würde."

Brücke zerschneidet Spreetal

Denn um das Spreetal überqueren zu können, müsste eine 220 Meter lange Brückenkonstruktion errichtet werden. Aus Sicht der Kritiker ein massiver Einschnitt in die Flora und Fauna des Spreetals. Zudem stört die Anwohner, dass die geplante Trasse relativ nah am Ort verlaufen soll. Also auch da, wo sich aktuell Felder und Gärten der Grubschützer Bewohner befinden. Auch Familie Matschie besitzt in dieser Schneise ein Stück Land. Ein Verkauf kommt für Robert Matschie aber nicht in Frage.

Freiwillig werde ich nicht verkaufen, weil ich nicht einsehe, dass hier eine Straße gebaut wird, die unnütz ist. Robert Matschie Anwohner Grubschütz