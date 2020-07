Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der Staatsstraße 94 bei Burkau ein schwerer Unfall ereignet. An der Abfahrt übersah offenbar der Fahrer eines Ford-Transporters einen entgegenkommenden Opel-Transporter. Beide Fahrzeuge stießen mit wahrscheinlich hoher Geschwindigkeit zusammen. Der Ford-Fahrer blieb unverletzt, zwei Insassen aus dem Opel mussten verletzt in ein Krankenhaus gefahren werden.