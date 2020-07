Der Chef des Lausitzbades Hoyerswerda, Matthias Brauer, hat genau gezählt: 110 Tage waren die Schwimmbecken ohne Wasser. Das gab es noch nie. Kein Wunder also, dass alle ungeduldig auf die Wiedereröffnung am 1. Juli gewartet haben. So bildete sich am Eröffnungstag eine lange Schlange vor der Kasse. Die Gäste wollten endlich wieder baden oder in der Sauna schwitzen.