Vor einigen Wochen ist die Afrikanische Schweinepest auch in Sachsen angekommen und sorgt für allerlei Probleme. Denn obwohl das Virus für den Menschen ungefährlich ist, haben Schweinezüchter Bedenken. Die Sorge ist groß, dass sich das Virus in ihren Beständen ausbreiten könnte und der Tierbestand getötet werden müsste. Als Hauptüberträger gelten Wildschweine. Um die Gefahr möglichst klein zu halten, werden Zäune an der Grenze zu Polen aufgebaut. Außerdem soll der Wildschweinbestand in Sachsen reduziert werden - doch das ist nicht so einfach.