Wer gedacht hatte, dass wegen Corona nicht so viel am Valtenberg bei Neukirch los ist, der irrte. Der Wanderparkplatz, an dem viele Langlauf-Loipen beginnen, ist an diesem Sonnabend bis auf den letzten Platz gefüllt. Viele Ausflügler parken bereits am Straßenrand. So mancher ist überrascht von dem Ansturm, wie das junge Paar, das gerade seine Langläufer auspackt. Aber es sei doch auch schön zu sehen, dass die Leute sich die Freude am Wintersport nicht nehmen lassen, meinen die beiden. Auf den Loipen werde sich das sicher verlaufen.

Langlauf mit Abstand

Jeder betont übrigens, dass er innerhalb des 15-Kilometer Radius wohne. So ist der Valtenberg zwar gut besucht, aber es bleibt noch genügend Platz auf den Wegen. Ein Ehepaar aus Bischofswerda, das gerade von seiner Tour zurück ist, berichtet, dass sie streckenweise alleine unterwegs gewesen seien. "Als wir auf dem Parkplatz die vielen Autos gesehen haben, hatten wir auch erst Bedenken", erzählen sie. Aber in der Loipe sei es in Ordnung gewesen.

Weniger Andrang in Sohland