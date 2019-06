Wittichenauer in Dresden zum Priester geweiht

Der Dresdner Bischof Heinrich Timmerevers hat am Sonnabendvormittag in der Dresdner Kathedrale den Diakon Peter Mroß zum Priester geweiht. Der gebürtige Hoyerswerdaer wuchs in Wittichenau auf und absolvierte zunächst Ausbildungen zum Vermessungstechniker und als Softwaretechnologe. Im Anschluss studierte der sorbische Priesteramtskandidat Theologie in Erfurt und Rom. Sein Gemeindepraktikum absolvierte der 34-Jährige in der Pfarrei Heilige Familie in Dresden-Zschachwitz. Als Diakon war Mroß in der Pfarrei Heilige Apostel Simon und Juda in Crostwitz eingesetzt.