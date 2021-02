Wie viele Familien sich an der Aktion beteiligt haben, sei noch nicht bekannt, so Richter. Denn auch zahlreiche Einwohner von weiter gelegenen Gemeinden hätten Girlanden gebastelt, um die Wittichenauer zu unterstützen. Selbst aus dem rund zehn Kilometer entfernten Zeißig kam Hilfe.

Fast jeder Haushalt in Wittichenau habe in der vergangenen Woche eine Girlande gebastelt. Auch sonst weniger Karnevalsbegeisterte machten mit. Vor allem der Zusammenhalt untereinander sei enorm gewesen, so Richter. Bei den Materialien für die Wimpelketten gab es keine Auflagen. So entstanden die Girlanden unter anderem aus Schlipsen, Mülltüten, Duschvorhängen oder Mundschutzen.



Erfinderin der Aktion ist die Vorsitzende des Wittichenauers Weiberfaschingvereins, Sabine Richter, selbst. Beim Wäscheaufhängen sei ihr die Idee gekommen. Bei den zehn Mitgliedern des Vereins kam dies offenbar gut an. Kurz darauf wurde ein Aufruf zum Mitmachen gestartet.