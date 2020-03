Im sogenannten Wohnkomplex 9 in Hoyerswerda ist am Montagmorgen eine Wohnung in Brand geraten. Als die Feuerwehr eintraf, quoll dunkler Rauch aus einem Fenster in der fünften Etage. Vor Ort erklärte die Feuwehr: "Das Feuer wütete im Schlafzimmer der betreffenden Wohnung. So ziemlich alle Einrichtungsgegenstände wurden durch den Vollbrand in Mitleidenschaft gezogen."



Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.