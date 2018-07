Toter Wolf bei Mortka: 10.000 Euro für Hinweise auf Schützen

Nach der Tötung einer jungen Wölfin in der Oberlausitz ist ein "Kopfgeld" auf den Täter ausgesetzt worden. Der Verein "Wolfsschutz-Deutschland" und die Initiative "Wolf, ja bitte" haben dafür 10.000 Euro bereitgestellt. Es geht um einen mit Schüssen durchlöcherten und mit Beton beschwerten Wolfskadaver, der vor einem Monat im Tagebausee Mortka entdeckt worden war.

Die Umstände der Tötung haben unter anderem Jürgen Bollig veranlasst, Geld für das Auffinden des Schützen zu spenden. "Es muss endlich was passieren", sagt der Bayer von der Initiative "Wolf, ja bitte". Entsprechende Hinweise, die bei der Initiative oder bei dem Verein "Wolfsschutz-Deutschland" eingehen, würden umgehend an die Staatsanwaltschaft weitergegeben.

Keine Spur vom Täter

Bisher gibt es keine Spur zum Täter. Wie Kathlen Zink vom sächsischen Landeskriminalamt am Donnerstag mitteilt, habe man noch keine Hinweise aus der Bevölkerung erhalten. Das Landratsamt Bautzen aber auch Tierschützer hatten Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt, denn Wölfe sind nach EU- und Bundesrecht streng geschützt. Ihre unerlaubte Tötung ist eine Straftat. Dennoch wurden in Sachsen seit 2009 sieben Wölfe illegal geschossen und einer vorsätzlich überfahren. Jürgen Bollig kann diese Taten nicht verstehen. In Bayern gebe es auch Wölfe und das werde akzeptiert. Der Luchs sei da schlimmer bei den Risszahlen. "In Bayern läuft auch die Entschädigung anders. Ein Ausgleichsfond zahlt sofort und zu hundert Prozent", so Bollig.

Streit zwischen Tierschützern und Wolfsgegnern

In der Oberlausitz sorgen Risse durch Wölfe regelmäßig für heftigen Streit zwischen Tierschützern und Wolfsgegnern. Unter anderem fordern Nutztierhalter, die finanzielle Verluste durch Risse zu beklagen haben, einen weniger strengen Schutz des Raubtieres. "Wir fangen jetzt an, die Lämmer in den Stall zu holen. Aber regionale Nachhaltigkeit entsteht nicht in verschlossenen Ställen", sagt beispielsweise Schafhalter Martin Just. "Ich hoffe, dass die Politik bald eine Lösung findet."

Nach Angaben des sächsischen Wolfsmanagements haben Wölfe in Sachsen im vergangenen Jahr 66 Mal Nutztiere angegriffen. Dabei wurden 202 Tiere getötet und 28 Tiere verletzt. 17 Tiere sind vermisst.

Quelle: MDR/ma/dpa