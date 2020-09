In der Nacht zum Dienstag sind im Landkreis Bautzen mehrere Schafe gerissen worden. Nach Angaben des Sächsischen Umweltamtes gibt es mehrere Hinweise darauf, dass es sich dabei um einen Wolfsangriff handelt. Den Angaben zufolge hatte sich mindestens ein Wildtier an einer Landstraße in Rauschwitz bei Elstra Zugang zu einem Schafsgehege verschafft. Sechs der sieben Kameruner Schafe wurden bei dem mutmaßlichen Wolfsriss getötet, darunter fünf Lämmer. Das siebte Schaf blieb unverletzt.