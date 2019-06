Spaziergänger in Oberlausitz finden Wolfswelpen

Spaziergänger haben in einem Waldstück zwischen Bautzen und Dresden einen einsamen Wolfswelpen gefunden. Wie das zuständige sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie am Donnerstag mitteilte, handelt es sich um ein etwa vier Wochen altes Weibchen. Es befand sich demnach auf einem Waldweg, näherte sich dort am Montag Menschen und winselte. Die Spaziergänger informierten daraufhin das Sächsische Wolfsmanagement. Ein Mitarbeiter der Behörde brachte den Welpen in eine Auffangstation, wo er medizinisch untersucht und versorgt wurde.