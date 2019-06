Gefundener Wolfswelpe befindet sich in Quarantäne

Der am vergangenen Montag in einem Wald bei Burkau im Landkreis Bautzen gefundene mutmaßliche Wolfswelpe ist in der Wildtier- Quarantänestation im Görlitzer Tierpark. "Er darf nicht mit Menschen in Kontakt kommen", sagte Matthias Rau von der Fachstelle Wolf des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) am Sonnabend. Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung haben die Spaziergänger, denen das gut vier Wochen alte weibliche Jungtier begegnete, es angefasst und ein Foto gemacht. "Es war nur eine kurze Zeit, wir wissen nicht, wie sich das auswirkt", sagte Rau. In anderen Fällen habe es trotzdem mit der Rückkehr in die Wildnis geklappt.