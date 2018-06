Die beiden Frauen aus dem Stadtmuseum haben außerdem in den vergangenen Wochen die abfotografierten Orte aufgesucht und dort aktuelle Aufnahmen gemacht. Manchmal sei es gar nicht so leicht gewesen, die Stelle eines längst abgerissenen Wolkenkratzers wiederzufinden. "Wir sind dann mit den Fotos die Straßen entlanggegangen und haben ältere Hoyerswerdaer gefragt, wo dies gewesen sein könnte", erzählt Boglarka Szües.

Sprünge von der Gegenwart in die Vergangenheit können Sie auch in unserer Bildergalerie machen. Klinken Sie mit der Maus auf die Mitte der Fotos und ziehen Sie in Pfeilrichtung nach rechts oder links. Schon wissen Sie, wie es an dieser Stelle vor 50 Jahren mal aussah.