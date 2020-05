Im Zoo Hoyerswerda ist am Montag die neue Anlage für die China Leoparden eröffnet worden. Eine große Feier zur Einweihung blieb aufgrund der Corona-Pandemie aus, so ist Leopard San im "Stillen" und alleine umgezogen. Nach einwöchiger Eingewöhnung im Innenteil, ist er nun im Freien zu sehen. Seine Partnerin BaoBao bleibt vorerst in der alten Anlage. Dort ist sie aber nicht allein, sondern kümmert sich seit nunmehr drei Wochen um den gemeinsamen Nachwuchs.