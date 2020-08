Der Zoo Hoyerswerda hat vier Steinkäuze ausgewildert. Die in Hoyerswerda gezüchteten Jungvögel sind nach Zooangaben jetzt in Brandenburg zuhause. Sie sind bereits am Dienstag in den Naturpark Nuthe-Nieplitz umgezogen. Zooleiter Eugène Bruins sagte über das Wiederansiedlungsprojekt: "Steinkäuze sind sehr selten geworden. Umso mehr freuen wir uns, dass wir unsere kleinen Steinkäuze auch in diesem Jahr wieder in eine für sie optimal geeignete Umgebung geben konnten. Für Zoologen ist diese Form des Naturschutzes die schönste Verwirklichung ihrer Arbeit."