Gartenstädte Die Gartenstadt "Erika" entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit der Braunkohlegrube der Ilse-Bergbau AG, die 1914 den großflächigen

Kohleabbau zwischen Senftenberg und Hoyerswerda begonnen hatte. Die dort geförderte Kohle diente hauptsächlich der Versorgung der Brikettfabrik und des Kraftwerkes, des Aluminiumwerkes in Lauta sowie weiterer Brikettfabriken. Die Gruben lockten Arbeitskräfte. Für jene Bergleute wurden Wohnkolonien nach dem Vorbild der Gartenstädte in Großbritannien errichtet.



Das Modell der genossenschaftlich organisierten Siedlungen jenseits der Städte war vor über 120 Jahren Ebenezer Howards Antwort auf das rasante Wachstum der Städte und zunehmende Wohnungsnot. 1909 gründete sich in Dresden die erste deutsche Gartenstadt: Hellerau. Ihr folgten Siedlungen in Karlsruhe-Rüppurr, Hagen und Wandsbek bei Hamburg.