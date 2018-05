Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 4 sind am Mittag bei Burkau zwei Menschen verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei MDR SACHSEN sagte, sind sieben Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Die Autobahn ist in Richtung Dresden voll gesperrt. Der Verkehr staut sich derzeit auf einer Länge von 15 Kilometern. Die letzte freie Ausfahrt ist Salzenforst.