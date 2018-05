Die Staatsanwaltschaft Görlitz hat die Ermittlungen gegen den Bautzener Vize-Landrat Udo Witschas wegen des Verdachts auf Verletzung von Dienstgeheimnissen eingestellt. Das bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Till Neumann, am Montag. Die Vorwürfe habe man nicht sicher genug nachweisen können, so dass es für eine Anklage nicht gereicht habe. Witschas selbst habe sich nicht zum Tatvorwurf geäußert. Dies habe er auch nicht tun müssen, so Neumann.