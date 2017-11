Ein Sattelschlepper behinderte am Mittwoch den Verkehr auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Weißenberg und Bautzen-Ost in Richtung Dresden. Nach Angaben der Polizei platzte an dem mit 43 Tonnen Plasteteilen beladenen Lkw ein Reifen. Der Fahrer hatte Mühe, sein Gefährt auf Spur zu halten, driftete auf die Mittelleitplanke zu und kam dort zum Stehen.

Durch die Notbremsung kam der Auflieger des Sattelschleppers aus dem Gleichgewicht. Er drohte mitsamt der Ladung auf die Gegenfahrbahn zu kippen. Über Stunden versuchte ein Kran den Auflieger wieder aufzurichten. Der Verkehr in Richtung Dresden wurde auf der Standspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. In der Gegenrichtung war die Überholspur gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in den frühen Nachmittag.