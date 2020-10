In der Oberlausitz öffnen am Donnerstag zwei weitere Bereitschaftspraxen der Kassenärztlichen Vereinigung. So hat das Krankenhaus Bautzen eine Anlaufstelle für Patienten, die außerhalb der Sprechzeiten einen Augenarzt benötigen. Die augenärztliche Bereitsschaftspraxis ist für die gesamte Oberlausitz zuständig und an die Augenklinik des Krankenhauses angebunden. Nach wie vor können die Patienten aber auch telefonisch beim kassenärztlichen Bereitschaftsdienst einen Arzt anfordern.