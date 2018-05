Kromlau Dreister Bienenklau am Rapsfeld

Bei der Prohav Halbendorf bei Weißwasser sorgen die Bienen schon seit vielen Jahren dafür, dass die Felder ordentlich bestäubt werden. Dass jetzt gleich 40 Bienenvölker vom Rand eines Rapsfeldes bei Kromlau gestohlen wurden, erlebt Olaf Hanusch zum ersten Mal. Er ist für die Pflanzenproduktion im Agrarbetrieb zuständig. Die Völker haben einem polnischen Imker gehört, mit dem er schon lange zusammenarbeitet, so Hanusch. Laut Polizei beläuft sich der Verlust des Imkers auf rund 5.000 Euro.

Zum Glück sei die Vollblüte beim Raps schon durch gewesen und die Bienen hätten die meiste Arbeit erledigt, erzählt Olaf Hanusch. Für seinen Betrieb ein Glücksfall, für den Imker Pech. Denn so verliert der nicht nur die Bienenvölker, sondern auch den Honig, den sie bereits gemacht haben. Die Diebe hätten den Zeitpunkt wohl bewusst gewählt, meint der Landwirt.

Dass Bienenvölker gestohlen werden, kommt laut dem Landesverband Sächsischer Imker gerade im Frühjahr immer wieder vor. In manchen Jahren hätten sie bis zu zehn Diebstahlsmeldungen bekommen, so Birgit Richter von der Geschäftsstelle. Sie vermutet, dass andere Imker sich auf diese Weise Ersatz für Völker holen wollen, die den Winter nicht überlebt haben. Viele Hobby-Imker würden aus Angst vor Diebstählen gar nicht mehr mit ihren Bienenvölkern wandern, sondern auf dem eigenen Grundstück bleiben. Schließlich habe eine Biene einen Flugradius von bis zu fünf Kilometern, da könnten die Felder auch schon mal etwas weiter weg sein.

Bildrechte: Bernhard Klepel

Olaf Hanusch weiß die Arbeit der Bienen zu schätzen, denn sie haben auch Einfluss auf die Dauer der Blüten. "Gibt es viele Bienen, blühen die Pflanzen wie der Raps kürzer", erklärt der Landwirt. Denn wenn sie bestäubt wurde, habe die Blüte ihren Zweck erfüllt und könne sich in Früchte oder Schoten umwandeln. Für den Landwirt sei das eine gute Sache, denn umso früher könne er ernten. Außerdem sei die Gefahr nicht mehr so groß, dass Schädlinge die Blüten befallen. Hanusch hofft, dass sich trotz des Diebstahls auch weiter Imker finden, die ihre Bienenvölker an die Felder der Prohav Halbendorf stellen.