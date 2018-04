Bildrechte: dpa

Die Vorbereitungen für die Gründung eines Betriebsrates im Birkenstock-Werk in Bernstadt auf dem Eigen laufen auf Hochtouren. Vor einem Monat haben die Beschäftigten einen Wahlvorstand gewählt, der die Gründung und Wahl des Betriebsrates vorbereiten soll. Uwe Garbe von der Gewerkschaft IG Metall Ostsachsen begleitet die Mitarbeiter dabei seit zwei Jahren. "Als nächstes bekommen sie eine Schulung, wo sie erfahren, wie eine solche Wahl organisiert wird und was zu beachten ist", erklärt er. Denn niemand möchte, dass dabei etwas schiefgeht.

Inzwischen sei das Verhältnis zwischen Werkleitung, Gewerkschaft und den Mitarbeitern, die sich für die Betriebsratsgründung engagieren, entspannt, sagt der Gewerkschafter. Vor einem Jahr noch trafen sich die Beschäftigten aus Angst um den Arbeitsplatz nur am Wochenende in geheimer kleiner Runde irgendwo zu Hause. Jetzt ist das im Betrieb möglich. Der Werkleiter war zur Wahl des Wahlvorstandes sogar dabei. "Die Geschäftsführung hat wohl verstanden, dass es auf Dauer nicht gut ist, gegen die Beschäftigten zu agieren", sagt Uwe Garbe.

Mitarbeiter sind unzufrieden mit Arbeitsbedingungen

Früher hieß das Birkenstock-Werk in Bernstadt SPP. Heute gehört es zur Birkenstock Productions Sachsen GmbH. Bildrechte: MDR/Rica Sturm Die Arbeitsbedingungen und das Betriebsklima nennen die Initiatoren als wichtigste Gründe, warum sie in ihrem Werk mit knapp 600 Mitarbeitern jetzt einen Betriebsrat gründen wollen. Dabei gehe es unter anderem um kurzfristig angeordnete Überstunden, die Art und Weise, wie Schichtpläne gemacht werden, um Arbeitsnormen und nach wie vor den Umgang der Vorgesetzten mit den Beschäftigten, zählt eine Mitarbeiterin auf, die die Betriebsratsgründung mit angeschoben hat.

Konzern weist unangemessenes Führungsverhalten zurück

Und was sagt Birkenstock dazu? Kurzfristige Sonderschichten seien dem starken Wachstum des Unternehmens geschuldet, erklärt der Produktionsleiter von Birkenstock, Sean Harris. Unangemessenes Führungsverhalten seitens der Vorgesetzten aber weist er entschieden zurück. Der Konzern habe in den letzten Jahren zweistellige Millionenbeträge in die Sicherung und den Ausbau der Standorte in Bernstadt und Görlitz investiert.

Nicht ohne Grund hat sich Birkenstock innerhalb weniger Jahre an die Spitze der größten privaten Arbeitgeber in der Region vorgearbeitet. Sean Harris Produktionsleiter Birkenstock Group

Das habe sich auch für die Mitarbeiter ausgezahlt, "beispielsweise durch verbesserte Arbeitsbedingungen und Leistungsprämien", sagt Harris. Dass so ein Umstrukturierungsprozess, wie ihn Birkenstock durchlaufen habe, nicht reibungslos ablaufe, sei klar. "Ich will auch nicht verhehlen, dass es vereinzelt Misstöne gibt", so der Produktionschef weiter. Die Mehrheit der Belegschaft trage jedoch den Unternehmenskurs voll und ganz mit.

Betriebsratswahl ist fürs späte Frühjahr geplant

Wenn alles nach Plan läuft, soll die Wahl zum Betriebsrat Ende Mai, Anfang Juni in Bernstadt stattfinden, kündigt Gewerkschafter Garbe an. Die Geschäftsführung will den Prozess positiv begleiten, sagt Sean Harris: "Wir stehen der betrieblichen Mitbestimmung in all unseren Werken positiv gegenüber und haben damit durchweg gute Erfahrungen gesammelt."

Die 1.250 Birkenstock-Mitarbeiter in Görlitz blicken in diesen Tagen gespannt nach Bernstadt. "Auch im Görlitzer Birkenstock-Werk gibt es großes Interesse, einen Betriebsrat zu gründen. Es ist noch viel größer, als es Bernstadt war", erzählt der Gewerkschafter. Vor wenigen Tagen hatten sich etwa 40 Görlitzer Mitarbeiter mit Garbe getroffen und sich über Gründung eines Betriebsrates in ihrem Werk informiert.

Über die Birkenstock Group - Bis 2013 bestand der Schuhhersteller Birkenstock aus 38 Einzelgesellschaften.

- Seither sind unter dem Dach der Birkenstock Group acht einzelne Gesellschaften gebündelt. Eine davon ist die Birkenstock Productions Sachsen GmbH.

- Birkenstock beschäftigt weltweit rund 3.800 Mitarbeiter, davon 95 Prozent in Deutschland.

- Mit mehr als 1.850 Mitarbeitern arbeitet fast die Hälfte der Beschäftigten in der Oberlausitz. Hier fertigt der Konzern an drei Produktionsstandorten seine Schuhe: in Görlitz, Bernstadt und Markersdorf.

