Der Zughersteller Bombardier hat sich mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft IG Metall auf die Bedingungen zum Abbau von 2.200 Stellen in Deutschland geeinigt. In Berlin haben alle Beteiligten am Mittwoch die Ergebnisse der Verhandlungen zum Interessenausgleich und zum Sozialplan vorgestellt. Demnach sollen alle sieben deutschen Standorte von Bombardier erhalten bleiben, außerdem darf es bis Ende 2019 keine betriebsbedingten Kündigungen geben.

1.500 Mitarbeiter sollen freiwillig gehen

Gut 1.500 Stellen sollen über ein sogenanntes Freiwilligenprogramm wegfallen. Wer also freiwillig geht, erhält eine Abfindung, eine Brücke in die Rente oder Umschulungen für andere Tätigkeiten. Die restlichen Arbeitsplätze betreffen Leiharbeiter. Deren Verträge werden nicht verlängert. Mit dem Programm will Bombardier ab 2020 wieder schwarze Zahlen schreiben.

Stellenabbau für den Standort Görlitz unklar

In Bautzen wird nach Worten des Bombardier-Deutschlandchefs Michael Fohrer künftig die Serienfertigung kompletter Züge, Straßenbahnen und U-Bahnen angesiedelt. Hennigsdorf in Brandenburg bleibt Forschungs- und Entwicklungszentrum, gibt die Serienfertigung jedoch an Bautzen ab. Görlitz behält den Wagenrohbau für Züge. Künftig sollen dort auch die Wagenkästen von Straßenbahnen gefertigt werden. Weder Unternehmen noch Arbeitnehmervertreter wollten konkrete Zahlen dazu nennen, wie viele Arbeitnehmer schließlich an welchem Standort gehen müssen.

Quelle: MDR/vis/Reuters/dpa