"Es gibt keine weiteren Sparpläne bei Bombardier...", das hatte der Deutschland-Chef des Unternehmens, Michael Fohrer, noch im vergangenen Dezember bei der Eröffnung des digitalen Testcenters in Bautzen verkündet. Diese Ansage ist offenbar kalter Kaffee, denn das Management des Zugherstellers dringt nun doch auf eine weitere Sparrunde für die deutschen Standorte. Jan Otto von der IG Metall Ostsachsen ist bedient. "Wer so druckreif lügt, dem kann man einfach nicht mehr glauben", sagte er im Gespräch mit MDR SACHSEN.

Was soll man einer Konzernspitze noch glauben, die vor einem halben Jahr in Bautzen versicherte, dass es keine weiteren Kürzungen geben wird.

Der CDU-Politiker erwartet vom Unternehmen Klarheit und Verlässlichkeit zum Erhalt der Standorte in Sachsen. Bombardier sei ein wichtiger Arbeitgeber und Bautzen der modernste Standort für den Bau von Schienenfahrzeugen in Europa. "Es muss alles dafür getan werden, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben und die tariflich vereinbarten Löhne bezahlt werden", so Schiemann.

Die Wirtschaftszeitung "Handelsblatt" hatte am Montag unter Berufung auf Konzernkreise über einen angestrebten Abbau von rund 1.000 Stellen berichtet. So sollen insgesamt 120 Millionen Euro an Personalkosten eingespart werden. In Sachsen befinden sich zwei der wichtigsten Standorte des kanadischen Zugbauers Bombardier. Im Görlitzer Werk entstehen die Wagenkästen, in Bautzen läuft der Innenausbau. "Wenn es Personalabbau geben sollte, dann würde das uns auch treffen", ist sich Otto sicher.