Kurz nach Mitternacht wurde die Feuerwehr in Görlitz zu einem Brand auf die Boenkestraße gerufen. Dort standen ein Wohnwagen und zwei Autos in Flammen. Wie ein Polizeisprecher der Polizeidirektion Görlitz auf Anfrage von MDR SACHSEN sagte, brannte nach ersten Erkenntnissen zuerst der Wohnwagen. Danach habe das Feuer auf die beiden Pkw übergegriffen. Bewohner in dem Wohngebiet seien nicht zu Schaden gekommen. Derzeit ist ein Brandursachenermittler vor Ort. Über die Ursache gebe es derzeit noch keine Erkenntnisse, so der Sprecher.



Einen Zusammenhang zu weiteren Bränden in dieser Woche in Bischofswerda und Cunewalde könne derzeit nicht gesehen werden, so der Sprecher weiter.