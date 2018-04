Der amerikanische Architekt Daniel Libeskind erhält den Internationalen Brückepreis 2018 der Stadt Görlitz. Wie die Gesellschaft mitteilt, wird Libeskind für sein architektonisches und künstlerisches Schaffen geehrt. Er greife immer wieder Themen auf, die "die Abgründe der Weltgeschichte im 20. und 21. Jahrhundert aufzeigen und den Betrachter zu der Einsicht führten, dass so etwas nie wieder passieren darf", heißt es in der Begründung. Die Brückepreis-Gesellschaft verweist zudem darauf, dass sein Werk "den konstruktiven Austausch über alle Grenzen hinweg" sucht und den Betrachter anhält, Toleranz zu üben und Vielfalt zuzulassen.

Libeskind hat mit seinem Schaffen auch in Deutschland seine Spuren hinterlassen. Von ihm stammen die Entwürfen zum Jüdischen Museum in Berlin und zum Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden.