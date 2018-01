Über den Jahreswechsel hat es in der Oberlausitz erneut Schafsrisse gegeben. Gleich dreimal - in der Silvesternacht, am 4. Januar und am 8. Januar - bediente sich ein Rudel bei einer Schäferin in Spohla bei Wittichenau. Insgesamt 14 Schafe hat sie verloren, wie Gabriele Lebsa von der Initiative "Wolfsgeschädigte und besorgte Bürger" berichtet.

Leise Ängste

Gerade in den kleinen Dörfern an den Wäldern hat die Ansiedlung der Wölfe das Leben der Bewohner verändert. Gabriela Lebsa berichtet von Frauen, die sich nicht mehr trauen würden joggen zu gehen, weil oft Wölfe zu sehen seien. "Ich selbst habe meinen letzten Wolf am ersten Advent gesehen. Das war keine 100 Meter von meinem Haus", sagt die Oberlausitzerin aus Caßlau bei Neschwitz. Gabriele Lebsa sind die Wölfe zu viel geworden. "Man darf die leisen Ängste der Bevölkerung nicht wegschieben", warnt sie und fordert, die Zahl der Rudel zu regulieren.

Ich gehe seit einem Jahr nicht mehr allein in den Wald. Gabriele Lebsa Mitglied der Bürgerinitiative

So wie Gabriele Lebsa denken rund 18.600 weitere Menschen. Sie haben in den vergangenen Monaten die Online-Petition der Oberlausitzer Bürgerinitiative für eine Begrenzung der Wolfspopulation unterzeichnet. Am Mittwochnachmittag soll die Petition an den Landtagspräsidenten Matthias Rößler im Sächsischen Landtag übergeben werden.

Für und gegen den Wolf

Laut der Bürgerinitiative hat die Lausitz inzwischen die höchste Wolfsdichte in ganz Europa. Dadurch werde die Weide- und Nutztierhaltung zurückgedrängt und die Bewegungsfreiheit der Menschen in der Natur eingeschränkt. Das Gesetz zum Schutz des Wolfes als bedrohtes Tier könne deshalb für die Lausitzer Region nicht mehr uneingeschränkt angewendet werden, heißt es.

Über 100 Schafe gerissen

Nach Auskunft des Kontaktbüros "Wölfe in Sachsen" sind im vergangenen Jahr in der Region Bautzen 107 Schafe von Wölfen gerissen worden.

Das Rosenthaler Rudel hat im vergangenen Jahr viele Schafe gerissen. Bildrechte: MDR/Benno Scholze Laut aktueller Zählungen gibt es derzeit in Sachsen 16 Wolfsrudel mit mindestens 48 Welpen. Für Aufregung sorgte in der Vergangenheit insbesondere ein Rudel in Ralbitz-Rosenthal. Die Tiere hatten sich offenbar auf die Nutztier-Jagd spezialisiert und mehrere Schafe einer eingezäunten Herde gerissen. Sogar der Abschuss einiger Wölfe aus dem Rudel wurde danach vom Bautzener Landrat Michael Harig - selbst Halter von Schafen - in Erwägung gezogen. Dieser Vorstoß versandete, auch wegen heftiger Proteste aus den Kreisen der Naturschützer.

Quelle: MDR/ma