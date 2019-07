Bundesumweltministerin Svenja Schulze will Tierhalter beim Herdenschutz vor Wölfen finanziell unterstützen. Das sagte die SPD-Politikerin am Montag, als sie in der Lausitz zu Gast war und unter anderem die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf besuchte. Zugleich befürwortete sie bei dem Termin ein neues Gesetz, dass den Abschuss von Wölfen in Ausnahmefällen erlaubt: "Im Zweifelsfall, wenn ein Rudel gelernt haben sollte, Schutzmaßnahmen zu überwinden - also immer wieder Herden angreift, obwohl sie geschützt sind - dann darf man im Zweifelsfall auch das Rudel entnehmen."