Kontrolle bei Uhyst: Mit Cannabis auf dem Weg in die Niederlande

Am Pfingstmontag hat die Bundespolizei auf der A4 bei Uhyst einen Mann kontrolliert. Der 30-Jährige war mit einem Kleinbus auf dem Weg von seiner ukrainischen Heimat zu seiner Arbeitsstelle in den Niederlanden. Beim Vorzeigen seiner Dokumente entdeckten die Beamten in seiner Geldbörse eine in eine Folie gewickelte Cannabisblüte. Der Mann handelte sich eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Die Blüte wurde eingezogen, der Zoll hat die Ermittlungen aufgenommen.