Am Donnerstag hatte das Gesundheitsamt Tests in einem Pflegeheim in Pulsnitz durchgeführt. Dort war eine Bewohnerin eines Heimes, in dem 128 Senioren wohnen, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nachdem alle Mitarbeiter und Bewohner getestet wurden, seien neun weitere Infektionen unter den Bewohnern festgestellt worden. Weitere Testergebnisse stünden noch aus, hieß es. "Das Heim reagiert mit einem Besuchsverbot", informierte der Landkreis Bautzen.