Normalerweise ist Thomas Müllerke Soldat eines Versorgungsbataillons in der Oberpfalz. Seit fünf Wochen arbeitet er in der Notfallambulanz in Bautzen. Auch am Heiligen Abend. Bildrechte: Landeskommando Sachsen

"Ich wusste ja, dass ich Heiligabend Dienst in der Notfallambulanz habe. Seit 20. November bin ich im Bautzener Krankenhaus im Einsatz. Um 6 Uhr ging es am Donnerstag los, bis 14 Uhr", schildert Thomas Müllerke seinen Dienst im Krankenhaus Bautzen. Die Stimmung am 24. sei anders als an anderen Tagen gewesen, aber keinesfalls angespannt. Alle Pfleger, Schwestern und Ärzte seien freundlich zueinander gewesen. Die Mittagsversorgung in der Notfallambulanz war wie an jedem Tag: Es gab belegte Brötchen und Kaffee.

"Es war allerhand los", sagt der Oberstabsgefreite. "Manche kamen mit Atemnot, einer mit einer Kopfplatzwunde, ein anderer hatte Schnittverletzungen. Es gab Armverletzungen, ein Kind war auch dabei. Ich meine, wo sollen die dringenden Notfälle auch hin? Weihnachten hin oder her, sie können ja nicht warten, bis irgendwann die Hausärzte wieder öffnen." In der Notfallambulanz gehe es "wirklich heiß her", wenn die Patienten Schlag auf Schlag ankommen.

Ich ziehe meinen Hut vor jeder Schwester, vor jedem Pfleger und jedem Arzt, egal, auf welcher Station. Was sie alles leisten und wie sie sich einbringen! Thomas Müllerke Oberstabsgefreiter

Zu seine Aufgaben gehöre die Patientenliegen zu desinfizieren, Räume zu reinigen oder Proben ins Labor zu bringen. Müllerke notiere die Vitalwerte der Patienten wie Herzfrequenz, Blutdruck und Körpertemperatur und versuche, den Pflegern und Schwestern zur Hand zu gehen. "Viele Patienten sind beunruhigt, wenn sie ankommen. Dann versuche ich, sie ein bisschen zu beruhigen und ein nettes Wort mit ihnen zu sprechen. Ich sage dann, dass sie in guten Händen sind und sich alle kümmern werden."

Patientenliegen reinigen und vorbereiten, Räume desinfizieren, dem Pflegepersonal helfen, das sind die Aufgaben des Oberstabsgefreiten Müllerke als "Helfende Hand" im Krankenhaus Bautzen. Bildrechte: Landeskommando Sachsen

"Gleich an meinem Arbeitstag im November ist ein Patient trotz Reanimationsversuchen gestorben. Da ist mir bewusst geworden, wie schnell ein Leben beendet sein kann. Das lässt einen nicht kalt." Mit ihm zusammen dienten mehrere Kameraden seiner Einheit auf der Covid-Intensivstation. Auch sie haben Menschen an den Folgen des Corona-Virus sterben sehen. "Das arbeitet in unseren Köpfen. Klar. Wir sind zwar Soldaten, aber wir sind ja auch Menschen", sagt Müllerke.

Ich habe keine Angst mich anzustecken, aber Respekt. Das Virus kann sehr gefährlich werden. Deshalb sind Vorsicht und Eigenschutz ganz wichtig. Thomas Müllerke Bundeswehrsoldat aus Pfreimd/Oberpfalz

Nach den Acht-Stunden-Schichten sehe er sich mit seinen Kameraden die Nachrichten an. Gemeinsam checkten sie die Lage in sozialen Medien oder lesen Kommentare. In der Klinik erhielten die Soldaten viel Anerkennung, sagt Müllerke. "Die meisten Patienten und alle Klinikmitarbeiter, Schwestern, Ärzte, Pfleger, begegnen uns Soldaten mit großer Dankbarkeit. Es gibt aber auch Bürger in Bautzen, die alles ganz anders sehen und Corona ins Lächerliche ziehen."

Ich kann nicht verstehen, dass manche ihre eigenen Ansichten verfolgen und einfach nicht sehen wollen, was los ist. Die Statistiken sagen alles. Wir sehen die Infizierten sterben. Wir hören, wie sie keine Luft mehr bekommen. Dann sterben sie. Das ist nicht lächerlich zu machen. Thomas Müllerke 40 Jahre alter Soldat im Krankenhaus-Einsatz