Die Bugwelle wird immer größer, sagt Reiner Rogowski, Geschäftsführer der Oberlausitz-Kliniken, als er auf die anstehenden Operationen angesprochen wird. Wie andere Krankenhäuser auch befanden sich die Oberlausitz-Kliniken mit ihren beiden Standorten in Bautzen und Bischofswerda in den vergangenen Wochen im Ausnahmezustand für einen möglichen sprunghaften Anstieg von Covid-19-Fällen. Stationen wurden freigezogen, Intensivbetten vorbereitet, alle nicht drängenden Operationen und Untersuchungen ausgesetzt. Nur Notfälle und Schwerkranke waren unverändert versorgt worden.

Zurück zum Klinikalltag

Nachdem die befürchtete Coronawelle ausgeblieben ist, wechseln die Häuser schrittweise in den normalen Klinikalltag. "Wir haben seit dieser Woche begonnen, planbare Aufnahmen und Operationen durchzuführen beziehungsweise Termine zu vergeben", berichtet Krankenhaussprecher Gernot Schweitzer vom Lausitzer Seenland Klinikum in Hoyerswerda. Planbare Eingriffe sind wieder möglich und sie sind laut Rogowski von den Oberlausitz-Kliniken auch geboten: Denn der körperliche und psychische Leidensdruck der betreffenden Patienten habe sich in der Zwischenzeit erhöht.

Dass sich in den Einrichtungen der Betrieb normalisiert, dieses Signal soll auch deutlich nach außen getragen werden. "Uns ist es wichtig, dass kein Patient aus Sorge, das St. Carolus würde einzig Corona-Fälle behandeln, zu Hause bleibt, wenn seine Grunderkrankung eigentlich behandelt werden müsste", sagt dazu Daniela Kleeberg, die Leiterin des Malteser Krankenhauses St. Carolus in Görlitz.

Wir setzen uns schrittweise mit den Patienten in Verbindung. Reiner Rogowski Geschäftsführer der Oberlausitz-Kliniken

Durch die Allgemeinverfügung eingeschränkt sei noch die Betreuung in der geriatrischen Klinik, erklärt Katja Pietsch vom Städtischen Klinikum in Görlitz. "Hier dürfen wir nur Patientinnen und Patienten aufnehmen, wenn eine Krankenhausbehandlung medizinisch dringend geboten ist, also meist aus einer Notfallbehandlung heraus entsteht." Einschränkungen gab es bisher auch bei der Versorgung von psychisch Kranken. Dies sei ein zunehmendes Problem, weil gerade diese besonders unter den Konsequenzen des Corona-Lockdowns leiden, so Pietsch.

Strikte Hygieneregeln

Um Ansteckungen mit dem Coronavirus zu verhindern, behalten die Krankenhäuser ihre verschärften Hygiene-Auflagen bei. "Es besteht eine Maskenpflicht im gesamten Haus für alle ambulanten Patienten und Begleitpersonen", betont Sven Heise, Geschäftsführer des Malteser Krankenhauses St. Johannes in Kamenz. "Ein Check der Patienten vor Eintritt ins Krankenhaus ist ein weiterer Punkt, um eine Verbreitung des Virus zu vermeiden", erklärt Kleeberg vom St. Carolus. Dafür wurde ein spezieller Fragebogen entwickelt. Zusätzlich werden die ankommenden ambulanten und stationären Patienten nach grippeähnlichen Symptomen, Luftnot oder Husten gefragt und es werde die Körpertemperatur gemessen, so Kleeberg.

Reiner Rogowski, Geschäftsführer der Oberlausitz-Kliniken in Bautzen und Bischofswerda. Bildrechte: MDR/Rica Sturm Auch an den mit wenigen Ausnahmen geltenden Besuchsverboten ändert sich erst einmal nichts. "Die Zugangssperre bleibt", sagt Rogowski von den Oberlausitz-Kliniken. "Wir versuchen, die Krankenhäuser freizuhalten, denn wir wissen nicht, wie sich die Pandemie weiterentwickelt."

Weiterhin bereit für Covid-19-Patienten

Das Malteser Krankenhaus St. Johannes in Kamenz. Bildrechte: Malteser Krankenhaus St. Johannes Das Städitsche Klinikum in Görlitz hatte zwei Corona-Patienten. Aktuell gibt es keine. Ebenfalls hatten die Oberlausitz-Kliniken sowohl in Bautzen als auch in Bischofswerda Covid-19-Patienten stationär aufnehmen müssen. Dort sind die Corona-Stationen im Moment ebenfalls nicht belegt. Die erhöhten Kapazitäten für die Intensivbehandlung werden aber mit je 34 Betten auf einer Isolierstation in Bautzen und einer in Bischofswerda aufrechterhalten. Auch wurden in der Zwischenzeit genügend Mitarbeiter an den Beatmungsgeräten geschult, so Rogowski.

Genauso halten das Malteser Krankenhaus St. Johannes in Kamenz und das St. Carolus in Görlitz Betten auf einer abgeschirmten Corona-Station bereit. Das Wichtigste sei dabei eine größtmögliche Flexibilität, um auf eine eventuell wieder steigende Anzahl von Covid-19-Patienten reagieren zu können, so Heise von der Kamenzer Einrichtung.

Weniger Fälle in den Notaufnahmen