Der Rettungssanitäter kann es nicht fassen, dass in der aktuellen Situation die Aufhebung von Corona-Schutzmaßnahmen gefordert wird. So hatte der AfD-Kreistagsvorsitzende in Bautzen, Henry Nitzsche, am 10. Dezember die Rücknahme der Allgemeinverfügung "in Verbindung mit einer sofortigen Rückkehr zur unbeeinträchtigen Lebensvielfalt und Würde des Menschen" gefordert. Seinem Ärger darüber machte Lehmann auf seinem Twitter-Kanal Luft. Er kommentierte die AfD-Forderung mit den Worten: "Wir mussten diese Nacht einen #Corona Patienten über eine 1h in eine Klinik transportieren, weil im gesamten! Landkreis kein Krankenhaus mehr aufnahmefähig war. Und dann kommst du nach Hause und liest so etwas...!"



"Ich bin der Meinung, dass diese Maßnahmen zu spät gekommen sind, das kann unser Gesundheitssystem nicht mehr lange mitmachen", sagt Lehmann.