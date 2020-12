In der Oberlausitz greifen ab Donnerstag strengere Corona-Schutzmaßnahmen. So gilt in den beiden Landkreisen Bautzen und Görlitz im gesamten öffentlichen Raum eine Maskenpflicht. "Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird in der gesamten Öffentlichkeit angeordnet, sofern sich Menschen begegnen," wird zum Beispiel auf der Internetseite des Bautzener Landkreis noch einmal klar gestellt.