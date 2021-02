Normalerweise sind am Ostersonntag hunderte Osterreiter in Prozessionen zwischen Bautzen und Kamenz unterwegs. Im letzten jahr musste der Brauch ausfallen. (Archivbild)

Normalerweise sind am Ostersonntag hunderte Osterreiter in Prozessionen zwischen Bautzen und Kamenz unterwegs. Im letzten jahr musste der Brauch ausfallen. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Nachdem die Osterreiterprozessionen im vergangenen Jahr zum ersten Mal wegen der Corona-Pandemie ausfalle n mussten, bemühen sich die sorbisch-katholischen Kirchgemeinden der Oberlausitz um eine Lösung für dieses Jahr. Am Donnerstagabend berieten sich die Kantoren der einzelnen Prozessionen, unter welchen Voraussetzungen das Osterreiten in diesem Jahr überhaupt möglich sein könnte.

Man haben sich darauf geeinigt, ein Hygienekonzept mit entsprechenden Vorschlägen beim Gesundheitsamt des Landkreises in Bautzen einzureichen, so Dekan Veit Scapan. Scapan ist der Verantwortliche für sorbische Angelegenheiten beim Bistum Dresden-Meißen. Normalerweise sind am Ostersonntag hunderte Osterreiter in Prozessionen zwischen Bautzen und Kamenz unterwegs, um die Osterbotschaft singend und betend zu verkünden. Dies zieht jedes Jahr tausende Besucher in die Region.