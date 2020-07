Mediziner des Universitätsklinikums Dresden haben im Mai und Juni 2.045 Blutproben aus Dresdner Schulen und Schulen im Landkreis Bautzen untersucht. Die sächsischen Schulen haben sich den Erkenntnissen zufolge nach der Wiedereröffnung nicht als Hotspots für Corona-Infektionen erwiesen. Bei den untersuchten Blutproben konnten demnach nur in zwölf Fällen zweifelsfrei Antikörper gegen den Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen werden.

Die Ergebnisse der ersten Testreihen wurden am Montag vom Infektiologen Professor Reinhard Berner und Virologen Professor Alexander Dalpke vorgestellt. Die Dynamik der Virusverbreitung sei bisher überschätzt worden, hieß es. Das bedeute aber nicht, dass das Virus weniger gefährlich ist, sagte Studienleiter Reinhard Berner.

In einigen Schulen habe es bestätigte Corona-Fälle gegeben. Dennoch seien bei Lehrern und Schülern an den Schulen nicht überdurchschnittlich mehr Antikörper nachweisbar. Die Studie sei repräsentativ für Regionen mit niedrigen Infektionszahlen, betonte Berner. Es ist nach Angaben der Uniklinik bundesweit die bisher größte Studie zum Immunitätsstatus von Schülern und deren Lehrern. Sie soll fortgesetzt werden.

Die Erkenntnisse sollen nach eigenen Angaben auch bei der Planung für das kommende Schuljahr helfen. Kultusminister Christian Piwarz kündigte an, dass nach den Sommerferien an den Schulen in Sachsen der Normalbetrieb unter Hygienevorschriften fortgesetzt wird.