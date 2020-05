Auf der A4 hat sich der Verkehr am Donnerstag in Richtung Polen auf 40 Kilometer Länge angestaut. Ab Bautzen bis zum Grenzübergang Ludwigsdorf gehe derzeit nichts mehr. Auch auf den Umfahrungen und im gesamten Stadtgebiet von Görlitz gibt es lange Staus. Grund für den Stillstand auf den Straßen sind die Grenzkontrollen in Polen.