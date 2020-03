Auch der Geschäftsführer der Caritas Oberlausitz, Andreas Oschika, beobachtet die Ausbreitung des Coronavirus mit großer Sorge. Die Caritas betreibt ein Seniorenheim in Ostritz und einen ambulanten Pflegedienst. Man habe überall die Hygienemaßnahmen sehr deutlich verschärft, sagt Oschika. So arbeiten die Mitarbeiter des Pflegedienstes bei ihren Hausbesuchen mit Schutzmaske. Auch die Desinfektionsmaßnahmen wurden intensiviert. Den Seniorentreff in Bautzen werde man ab kommender Woche vorsorglich schließen und die Menschen zu Hause betreuen, kündigte Oschika außerdem an.